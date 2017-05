Proefproject voor kweek van mosselen en schelpdieren

Ze willen zien of er mosselen, zeewieren, oesters en sint-jacobsschelpen kunnen gekweekt worden in de Noordzee. Het project kreeg de naam "Noordzee Aquacultuur" mee en werd maandag voorgesteld in Gent. Een eerste proef, namelijk een kweeklijn voor mosselen, werd tegelijkertijd uitgezet in het windmolenpark op de Noordzee.

Aquacultuur kent wereldwijd een enorme expansie met een jaarlijkse groei van acht procent, maar Europa en ook België blijven wat achter in het verhaal. Daarom pakt het consortium, ILVO en UGent uit met het nieuwe onderzoeksproject. "Noordzee Aquacultuur" zet drie doelen voorop: het onderzoek van innovatieve kweektechnieken van schelpdieren en zeewieren op zee, het efficiënt ruimtegebruik van de Belgische wateren en de ontwikkeling van een markt voor nieuwe mariene streekproducten.

Er werden twee trajecten uitgestippeld: Value@Sea en Edulis. Het eerste project zal onderzoek doen naar de geïntegreerde teelt van platte oester, sint-jacobsschelp en suikerwier voor de kust van Nieuwpoort. Er zal naast de kweek ook gekeken worden of de teelt een waterzuiverend effect kan hebben. De opbouw start nog voor de zomer zodat er in het najaar ingezaaid kan worden.

Edulis concentreert zich op de kweek van mosselen in de windmolenparken van C-Power en Belwind. Het gaat om een absolute primeur dat er 50 kilometer voor de kust mosselen worden gekweekt. Er zal onderzocht worden welke impact de bewegingen van de zee hebben op de kweek en ook of de teelt ecologisch en economisch haalbaar is. De eerste "mossellongline" is maandag uitgezet. Binnen twee jaar moet duidelijkheid geschept worden over de biologische en technische haalbaarheid van een massateelt.

Tijd is rijp

Vlaams minister van Visserij Joke Schauvliege (CD&V) heeft 2,4 miljoen euro veil voor het onderzoek. "De tijd is rijp om Vlaanderen op de wereldkaart te zetten als kennis- en productiecentrum voor duurzame aquacultuur in zee. We beschikken over de kennis, ruimte en afzetmarkt om aquacultuurproducten op een geïntegreerde manier te kweken en naar de markt te brengen."

Ook staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) gelooft sterk in het project. Hij ziet vooral mogelijkheden in slim ruimtegebruik. "Door nieuwe technieken en innovatie slagen we er keer op keer in om oplossingen te vinden voor schaarsteproblemen. We moeten de zee leren bewerken, zoals boeren hun land bewerken. Meervoudig ruimtegebruik is een kernprincipe bij de herziening van het marien ruimtelijk plan (MRP) dat in 2020 af moet zijn", aldus De Backer die in zijn MRP bijkomende zones wil voorzien voor de kweek. "Dat kunnen gebieden zijn in windmolenparken of andere bijkomende zones", besluit de staatssecretaris die al luidop droomt van een echte en volledige Belgische portie mosselen met friet.