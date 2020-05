Het proefproject van De Watergroep om drinkwater op te slaan in de diepe ondergrond in de Blankaart in Diksmuide heeft niet het verwachte resultaat.

In juni vorig jaar werd De Blankaart in Diksmuide 300 meter diep gegraven. De Watergroep wilde er uittesten of ze tijdens de winter overtollig water kunnen opslaan in ondergrondse lagen. Om het dan in de zomer weer op te pompen en er drinkwater van de te maken. Maar de capaciteit van de ondergrond om water op te slaan blijkt niet voldoende om het project rendabel te maken. De Watergroep blijft wel geloven in de technologie en wil het op andere locaties in Vlaanderen verder uittesten.

Bekijk ook