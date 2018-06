Proeftest met zeewier is veelbelovend

De zeewierplanten die voor het onderzoeksproject Value@Sea gekweekt worden voor de kust van Nieuwpoort, lijken zich te onderscheiden van suikerwier dat in andere regio’s en zeeën wordt geteeld. Voor het eerst is er sprake van lokale kweek van zeewier, zoals suikerwier en zeesla, in het Belgisch deel van de Noordzee. Het is namelijk een doelstelling van het onderzoeksproject Value@Sea. In dit project brengen de partners Sioen Industries (gespecialiseerd textiel), Colruyt Group, het Vlaams Instituut voor landbouw-,Visserij-en Voedingsonderzoek ILVO, reder Brevisco en schelpdierspecialist Lobster Fish hun expertise samen. Met een reeks praktische experimenten onderzoeken zij de technische, economische en ecologische haalbaarheid van een lokale, geïntegreerde kweek van tegelijkertijd oesters, sint-jakobsvruchten en zeewieren.

Bemoedigende resultaten

Ondanks kleine moeilijkheden met de installatie en ruwe mariene omstandigheden noemt het consortium van Value@Sea de eerste resultaten bemoedigend. De eerste echte oogst is wellicht pas voor volgend jaar. Een eerste oordeel over het geoogste Vlaamse zeewier, in een proefkeuken bij Colruyt Groep werd gevraagd aan zeewier-chefkok Donald Deschagt van het restaurant Le Homard et la Moule in Bredene. Tijdens een workshop verwerkte hij deze suikerwier in een wakame-salade. “Het product heeft zich voortreffelijk gedragen. De smaak is zilt en nootachtig, het mondgevoel is mals ”, aldus de kok.