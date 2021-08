Proeven van wijn op Vintage Heuvelland

Na het coronajaar wordt de traditie in de tuin van het Warandekasteel in Kemmel opnieuw opgepakt. De lokale wijnboeren stelden hun uitgebreid assortiment voor want de wijnbouw heeft de laatste in de regio een hoge vlucht genomen. Na enkele jaren schitterende wijnoogsten is het voor de wijnboeren in Heuvelland bang afwachten wat het dit jaar met de natte zomer zal worden.

Met jaarlijks 220.000 flessen zorgt Heuvelland voor één vierde van de Belgische wijnproductie. Het wijnverhaal startte vijfentwintig jaar geleden toen enkele pioniers de unieke terroir van de hellingen van Heuvelland ontdekten.