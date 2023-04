Professor Lokale Politiek: Voorval in Kuurne is geen losstaand gegeven

Het voorval in Kuurne -waarbij een boze burger een foto neemt van de burgemeester die shopt in een buurgemeente- is geen losstaand gegeven. Dat zegt professor Lokale Politiek Herwig Reynaert.

Hij ziet de jongste tijd een tendens waarbij het wel vaker voorkomt dat werkelijk alle middelen worden gebruikt om op politici te schieten. De gevolgen naar de toekomst toe, bijvoorbeeld bij het aantrekken van nieuw politiek talent voor op een lijst, zijn dan ook groot, zegt hij.

Professor Lokale Politiek Herwig Reynaert: "Ik denk dat dit vergaande consequenties kan hebben, het is ook iets waar ik mij vaak zorgen over maak. Dat mensen die de nodige kwaliteiten hebben finaal straks niet meer op een lijst gaan staan. Omdat ze bij wijze van spreken de pispaal worden van onze maatschappij. Ik vind dat geen goede evolutie. Ik denk dat dit een evolutie is waar men misschien weet waar men begint maar waar men finaal niet weet in een democratisch bestel waar dit eindigt."

Bekijk ook: