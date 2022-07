Professor Meire (UA): "Oppompverbod blijft noodzakelijk"

De aanhoudende droogte en het stijgend waterverbruik in landbouw en industrie zorgen voor een forse daling van het grondwater, in enkele weken tijd met meer dan 30 centimeter. En dat heeft gevolgen voor fauna en flora. Ook in het natuurreservaat De stadswallen van Damme. Daar meten ze de grondwatertafel constant. In drie weken tijd daalde het peil hier met ruim 30 centimeter. Patrick Meire, Integraal waterbeheer UA: "De snelheid van dalen is afhankelijk van de neerslag en het gebruik van water. De neerslag is veel minder dan normaal en anderzijds neemt het gebruik toe voor landbouw en industrie waardoor de voorraad kleiner geworden is."

Door de aanhoudende droogte komen ook dieren en planten in moeilijkheden. De wortels van de bomen in dit moeras komen zelfs bloot te liggen. Meer water in de bodem vasthouden en minder draineren is dan ook de opdracht. En dat is een hele omwenteling in de waterhuishouding. "In een kubieke meter bodem kan tot 400 liter water zitten. In één kubieke meter en dat kan diep gaan. Die voorraad water is de allergrootste en die moeten we koesteren door die zo hoog mogelijk te houden en het water te laten infiltreren waardoor het minder snel kan afvoeren richting rioleringen. En dan het water ook vasthouden in de waterlopen."

Zolang de droogte blijft aanhouden, lijkt het oppompverbod dan ook noodzakelijk. "Zo lang er amper neerslag valt vreest ik dat we daar aan vastzitten. Ik begrijp dat het voor landbouwers minder leuk is maar het is een gegeven."