Programma met Jens Dedoncker in running voor Emmy Award

In New York worden vannacht de internationale Emmy Awards uitgereikt, een van de belangrijkste tv-prijzen ter wereld.

Het VTM-programma "Da's Liefde" van productiehuis Shelter maakt kans op de prestigieuze prijs in de categorie "niet-gescript entertainment". In het programma testte comedian Jens Dendoncker uit Moen de wetenschap over de liefde in de praktijk. De concurrentie komt uit Zuid-Korea ("I-Land"), Mexico ("The Masked Singer", seizoen 2) en het Verenigd Koninkrijk ("The Masked Singer").

Elf categorieën

De internationale Emmy Awards worden uitgereikt door de International Academy of Television Arts & Sciences en bekronen televisieprogramma's die gemaakt zijn buiten de Verenigde Staten. In totaal maken er 44 genomineerden kans op een beeldje, afkomstig uit 24 verschillende landen. Er worden in elf categorieën prijzen uitgereikt.