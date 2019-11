Project Casemanagers Kortrijk mist effect niet

Zogenoemde casemanagers kunnen mensen in armoede wel degelijk helpen. Dat blijkt toch uit de resultaten van de voorbije drie jaar in Kortrijk.

Het proefproject Mission van het OCMW in Kortrijk liep bij 133 gezinnen in armoede. De helft kreeg een case manager, de andere helft niet. Bij de gezinnen met, stapt de begeleider zelf naar de gezinnen om de noden in kaart te brengen en ze strikt op te volgen. En dat heeft effect.

“Je ziet bijvoorbeeld dat mensen die hulp nodig hebben en die is beschikbaar, ze meer kans hebben om die te ontvangen,” zegt onderzoekscoördinator Wim Van Lancker. “Maar als het gaat over huisvesting of tewerkstelling bots je ook op de limieten van het beleid.”

Hulp van hogere overheden?

Zo verdubbelt de aanvullende financiële steun om onvoorziene kosten te dekken. Ook de deelname aan de tewerkstellingsprogramma’s neemt toe. Het onderzoek toont een positief effect maar de begeleider zelf behandelt wel tot de helft minder dossiers. Kortrijk neemt daarom 11 extra maatschappelijk werkers in dienst en trekt ook het budget op met 8,4 miljoen euro.

Sofie uit Marke, een moeder van vijf kinderen, werkte mee aan het onderzoek. Op vandaag betaalt ze niet alleen minder voor kinderopvang, maar ze kan ook ontspannen dankzij de Uitpas. Met haar huidige man en de kinderen kan ze nu veel rustiger leven: