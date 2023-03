Project Go Baby Go is een schot in de roos

Het project 'Go Baby Go' is tijdens een evaluatie in De Panne uitgedraaid op een succes. Kinderen met een motorische beperking krijgen daar een autootje op maat. Vives Hogeschool is trekker van het project.

Het effect op de ontwikkeling van de kinderen is niet te onderschatten, zo blijkt uit onderzoek van de hogeschool. "Doordat we de kinderen mobiliteit geven, gaan ze veel vaker in interactie met andere kinderen en spelen ze meer samen met hun broertjes en zusjes. Als het op de speelplaats kan gebruikt worden, zal er veel meer interactie zijn met andere kinderen en bevordert dat hun sociale en communicatieve ontwikkeling", vertelt coördinator Go Baby Go Vives Hilde Roeyers.

Ondertussen hebben een vijftigtal kinderen in Vlaanderen zo'n autootje via het project go baby go van Hogelschool Vives. Drie opleidingen zijn nauw bij project : zorgtechnologie, logopedie en ergotherapie. De studenten evalueren mee vandaag. "Eens vragen bij de ouders hoe het loopt met de auto en welke positieve effecten dit kan hebben op de sociale interactie", zegt studente logopedie aan Vives Femke Bruynooghe.

Op vraag van enkele ouders onderzoekt Vives ook of ze de startknop in sommige wagentjes kunnen vervangen door een joystick. De ouders van Lina zijn alvast enthousiast over het project. Zij zien hun dochter van drie jaar openbloeien. "Ze is vrolijk in die auto en zwaait naar iedereen. Daardoor heeft ze ook veel meer zelfvertrouwen gekregen. Er gaat een nieuwe wereld voor haar open. Dat is wel leuk om te zien."