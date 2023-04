Project onderzoekt aquacultuur aan land in Oostende

In Oostende komt er op het terrein van Biostoom een aquacultuurproject. Daar gaan ze aan land vis en zilte groenten kweken.

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits kondigde het nieuws aan in haar antwoord aan Vlaams Parlementslid Bart Tommelein, ook burgemeester van Oostende.

Het project moet uitwijzen of aquacultuur aan land wel rendabel kan zijn. Het blijkt al technisch haalbaar en ze gaan bovendien ook de restwarmte van bij Biostoom gebruiken.

"De komende jaren is het namelijk belangrijk dat de bestaande expertise rond aquacultuur effectief omgezet wordt in de praktijk," zegt Bart Tommelein. "Het is nu eenmaal de sector bij uitstek die kan inspelen op de stijgende vraag naar duurzaam geproduceerde producten van eigen bodem."