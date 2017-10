Woensdag opende in Roncq, net over de grens met Frankrijk, het megawinkelcentrum ‘Promenade De Flandre’.

Het shopping center wil ook de West-Vlaamse consument over de grens lokken. Unizo West-Vlaanderen is niet tevreden met deze nieuwe zaak. Iets verderop ligt het meer bekende Auchan. De twee grote commerciële spelers veroorzaken een aanzuigeffect in de grensstreek en dat is geen goeie zaak voor de West-Vlaamse handelaars.