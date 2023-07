Promenade in Nieuwpoort beschadigd door gewicht brandweerwagen

In Nieuwpoort is een deel van de houten wandelpromenade aan de havengeul niet meer toegankelijk voor het publiek. De promenade raakte beschadigd na een reddingsoperatie van de brandweer.

De brandweer van Nieuwpoort rukte gisteren in allerijl uit om een drenkeling uit de havengeul te halen. Om zo snel mogelijk ter plekke te geraken, reed de brandweer over de houten promenade. Die bleek echter niet bestand te zijn tegen het gewicht van de brandweerwagen. Verschillende planken zijn doorgebogen of ingezakt. De stad bekijkt na het toeristisch hoogseizoen wanneer en hoe de promenade hersteld kan worden. In de tussentijd moeten wandelaars en fietsers een alternatieve route tussen de vismijn en de zeedijk nemen.