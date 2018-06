De stad voorziet het opruimmateriaal voor de actie en plaatst grote verzamelcontainers. Het proefproject loopt tot begin september.

De Proper Strand Lopers is een groep geëngageerde vrijwilligers die het strand in hun vrije tijd opruimen. Naast het delen van uw individuele opruimactie organiseert Proper Strand Lopers ook opruimacties en sensibiliseert over het gevaar van afval in onze zee.