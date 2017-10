Proper strandlopers halen 41.000 liter afval op

41.000 liter afval: zoveel hebben de "Proper strandlopers" in hun eerste werkjaar naar schatting hebben geruimd op onze stranden.

Alles begon met een kleinschalig burgerinitiatief van strandloper Tim Corbisier. In zijn middagpauze ging hij lopen, maar hij kon het niet laten om alle afval op te rapen en mee te nemen. Hij postte de foto’s op facebook, en ondertussen zijn de Proper strandlopers uitgegroeid tot een heus fenomeen.

"Meestal zijn het allemaal kunststoffen die niet op het strand thuis horen", zegt Corbisier. "Ze kunnen makkelijk afbreken in kleinere stukken en die worden microplastics die niet waarneembaar zijn met het gewone oog. Die komen dan in zee terecht wat nefast is voor het milieu en het visbestand".

New York & Malta

De strandlopers zijn intussen met 2.200 leden en er komen er elke dag bij. Na één jaar werking hebben ze nu een vzw opgericht. Iedereen gaat vrijwillig op pad en post zijn foto met de afvalbuit in de hoop dat mensen zich bewust worden van het probleem. Het initiatief vindt nu ook al navolging in New York en Malta.