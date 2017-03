Prostor vestigt zich op Evolis

Het vestigt zich op het bedrijvenpark Evolis, langs de autosnelweg tussen AVC en de toekomstige gebouwen van Aluvision. Daarmee is er op Evolis amper nog een derde van de totale oppervlakte nog beschikbaar. Prostoris een zusterbedrijf van de firma Brustor nv en is in België de marktleider in de productie van mid- en high-end parasolsystemen.

Onder de merknaam BR-Systems maakt het sinds kort ook fietsendragers voor elektrische fietsen, de zogenaamde “Bike Lift”. De firma stelt 16 mensen tewerk. De bedrijfsleiding koos voor een verhuizing omdat het gebouw in Geluwe veel te krap werd. Het nieuwe gebouw zal ongeveer 7000 m² in beslag nemen en werd ontworpen door architect Corbiau. De grondwerken starten nog dit jaar.