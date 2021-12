Protest aan schoolpoort tegen mondmaskerplicht voor kinderen

Aan de Sint-Paulusschool in Kortrijk was er vanmorgen protest tegen de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar.

'Laat kinderen kinderen zijn, Stop de waanzin' was één van de slogans die stond te lezen op de protestborden. De actie komt er na een oproep op sociale media. De actievoerders in Kortrijk hadden geen aanvraag gedaan voor een manifestatie. De politie kwam ter plaatse en vroeg hen om te vertrekken. Alles is rustig verlopen. (lees verder onder de foto)

Vanaf nu geldt er een algemene mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar. De verplichting geldt niet alleen op school, maar ook op het openbaar vervoer en in winkels.