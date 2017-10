Protest in Oostende tegen uitwijzing familie

In Oostende wordt straks, om 10 uur, actie gevoerd tegen de uitwijzing van een Kosovaars gezin dat al acht jaar in ons land verblijft.

De familie Gerxhaliu woont al acht jaar in Oostende, maar dreigt nu het land te worden uitgezet. Drie van de vier kinderen van het gezin lopen school in Oostende, de oudste dochter studeert aan Howest, maar zij kunnen hun opleiding niet verder zetten.

Via Facebook wordt opgeroepen om straks, om 10 uur, te gaan protesteren in het Leopoldspark in Oostende.

Gelijkaardig geval in Brugge

Begin september was er in Brugge een gelijkaardige situatie. Toen protesteerden heel wat scholieren in twee verschillende scholen tegen de uitwijzing van de familie Bajram.