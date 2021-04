Protest over komst kippenkwekerij

Enkele honderden mensen hebben zaterdag gemanifesteerd in Steenwerck, in het noorden van Frankrijk, vlak aan de grens. Ze protesteren er tegen de komst van een kippenkwekerij, waarvoor de vergunning is goedgekeurd ondanks negatieve adviezen.

De aanvraag voor het project werd ingediend door het Franse bedrijf Warembourg et fils. Die zou in onderaanneming werken voor het Belgische Leievoeders. Die laatste zou het voedsel voor de kwekerij leveren, en eieren en kippen afnemen, berichten Franse media.

In de kwekerij zouden tot 117.600 kippen kunnen verblijven. De buurt vreest voor hinder. Sebastien Faureau, één van de initiatiefnemers achter de manifestatie van zaterdag, wijst erop dat de kwekerij op amper driehonderd meter van een school zou komen.

"Er zal meer wegverkeer zijn, zonder nog de schade aan het milieu mee te tellen, zoals de vervuiling van grond en water." Daarnaast stelt hij zich ook vragen bij het dierenwelzijn. "Er komen 21 kippen per vierkante meter", aldus Faureau.

Het project komt in de plaats van een vroegere kippenkwekerij, die stopgezet werd na een brand in 2018, maar met 20.000 kippen wel een pak kleiner was. Nu is men van plan om twee gebouwen van elk 2.800 vierkante meter neer te planten.