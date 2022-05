Protest tegen 2 ha drijvende zonnepanelen

Nu gaan mensen er vooral om te genieten van de natuur, en je kan er ook zwemmen. Eigenaar De Watergroep en de stad tonen begrip voor het protest, maar wachten de studies af.

Het drijvende zonnepaneleneiland op De Put van Nieuwkapelle is een proefproject voor gelijkaardige en grotere plannen van De Watergroep op het spaarbekken van de Blankaart in Woumen, na een grondige renovatie binnen een paar jaar. 'We willen nagaan wat de impact van die zonnepanelen zou kunnen zijn naar waterkwaliteit toe. Ook naar algenbloei bijvoorbeeld. En er bestaan ook studies die aangeven dat zonnepanelen die op water afgekoeld worden, voor een beter rendement zouden zorgen', zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep.

Stroom voor 530 gezinnen

Op die manier wordt er op De Put stroom opgewekt voor 530 gezinnen. De Watergroep heeft daarvoor al samengezeten met de stad. Marc Deprez, schepen: 'Wij gaan zeker meegaan in dat verhaal. Gezien ook het feit dat we in Diksmuide al 8 kleine windmolens hebben vergund, een unicum in Vlaanderen. En dus gaan wij ook hier in mee. Wind- en zonne-energie zijn complementair.' Kathleen De Schepper vult aan: 'Nu hebben we de eerste verkennende onderzoeken gedaan, de bedoeling is om op korte termijn op zoek te gaan naar een technische partner. En dan moeten we uiteraard een omgevingsvergunning aanvragen, dus als heel dat traject vlot verloopt, dan denk ik dat die installatie rond kan zijn tegen eind 2023.'

Protest

Maar er komt ook protest. Want ook al is het officieel geen recreatiegebied, toch genieten veel mensen hier van de rust en van de natuur. Op sociale media zijn al petities gestart. Seppe Rondelez: 'Ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier leren vissen. Dit is de enige plek in de streek waar wij samen kunnen zijn. Met zo'n mooie natuur. Ik zou dat dom vinden mocht dat hier weggaan.'

'De impact op fauna en flora maken deel uit van het onderzoek', zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. 'Dat moet opgenomen zijn in de omgevingsvergunningsaanvraag. Daar worden al die aspecten in meegenomen.' Schepen Deprez besluit: 'Ik begrijp de bezorgdheid en bekommernis van sommige mensen. Het is een fijn natuurgebied. Fijn om te vertoeven. Maar per slot van rekening, we moeten ook op zoek naar alternatieven voor energie. En dit moeten we benutten. Zeker nu.'