Protest tegen bouwproject Broelparking Kortrijk

Buurtbewoners van de Broelparking bij de Broeltorens in Kortrijk willen duidelijkheid over het bouwproject waarbij de stad een deel van de parking verkoopt. Ze vrezen dat het nieuwe gebouw te hoog wordt, en ze willen de open ruimte zoveel mogelijk behouden.

150 bewoners tekenden een bezwaarschrift.

Het gebouw waarin vroeger de feestzaal Orangerie huisde gaat tegen de vlakte. De stad diende een verkavelingsvergunning in voor appartementen en woningen. In juli zat ze hierover samen met de buurt, maar sindsdien is het stil. De bewoners zijn niet tegen, maar ze willen meer informatie.

"Gigantisch volume"

"We storen ons een beetje aan het grote bouwvolume", zegt Mathieu Bayart van het buurtcomité Save Parking Broel.

"We weten dat er in het verleden bouwaanvragen en vragen om informatie zijn geweest voor kleinere projecten van 30 units en dat vond de stad toen al te groot. Nu heeft de stad een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor 81 units. Dat is een gigantisch volume. We willen duidelijkheid en inspraak."

De deputatie weigerde voorlopig ook de vergunning.

"We hebben akte genomen van het feit dat de provincie die verkavelingsvergunning heeft afgekeurd. We maken nu een masterplan op voor de ruime buurt. We zullen rekening houden met de parkeerbehoefte en oog hebben voor vergroening. Op basis van dit masterplan gaan we dan opnieuw in overleg met de buurt. Zonder me vast te pinnen op een datum engageer ik mij dat dit nog dit jaar zal gebeuren", zegt Wout Maddens, schepen van ruimtelijke ordening in Kortrijk.