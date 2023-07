Protest tegen bouwproject in Wingene: 'Past hier niet'

Een twintigtal bewoners uit de Brouwerijstraat in Wingene dient bezwaar in bij de provincie, tegen een bouwproject in hun straat. Ze vrezen voor verkeershinder en wateroverlast als de weide plaatsmaakt voor appartementen.

In totaal komen er 39 appartementen en vier stapelwoningen. Marc Vanoverschelde spreekt in naam van de inwoners uit de Brouwerijstraat: "In 2014 heeft dit terrein dienst gedaan als natuurlijk waterbekken bij de hevige regenval. De wagens voor de garages stonden met hun wielen in het water. Als zich dat nog eens zou voordoen, komen er problemen. Zeker als dat hier verhard is en volgebouwd."

De projectontwikkelaar voorziet wadi's en groen op de daken. "Dat zal niet volstaan toch?", klinkt het bij de bewoners.

Doodlopende straat

Ook het zwaar verkeer tijdens de bouwfase baart de bewoners zorgen. "De transporten zoals vrachtwagens zijn allemaal voorzien in de Brouwerijstraat. Dat is een doodlopende straat, je kan er niet draaien of keren. Zelfs de vuilniswagens die er komen hebben moeite", zeggen de buurtbewoners.

De inwoners hadden de weide liever groen gelaten. "De gemeente kon ervoor gekozen hebben om het terrein te herbestemmen en er een parkje van te maken bijvoorbeeld."

Bouwgrond

Volgens burgemeester Lieven Huys is dat niet mogelijk. "Ik zou natuurlijk ook verkiezen dat dit een stukje groen blijft. Maar men moet wel beseffen dat dit bouwgrond is. De eigenaar heeft beslist om die grond te verkopen aan een projectontwikkelaar. Als gemeente is het financieel onmogelijk om elk stukje bouwgrond op te kopen en er iets groens van te maken."

Met een twintigtal bezwaarschriften stappen de bewoners nu naar de provincie. De gemeente verzekert wel regels op te leggen tijdens de bouwfase. Zo zal het zwaar verkeer niet mogen in- en uitrijden tijdens de start en het einde van school, om het veilig te houden voor fietsende kinderen. "Ook zullen we vragen om niet op zondag te bouwen", zegt Lieven Huys. "Er komt ook een controle in de dichtstbijzijnde woningen. Als er nadien schade zou zijn, kunnen we dat bewijzen", klinkt het.