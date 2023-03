Protest tegen breekwerf in Ingooigem, gemeente en bedrijf sussen

Het buurtcomité Klijtberg verzamelt protesthandtekeningen tegen de komst van een breekwerf in hun wijk in Ingooigem. Over drie periodes zou de zaakvoerder vijf dagen beton breken. Maar tegen de zin van mensen in de buurt: "Die betonbreker komt op 70 meter van mijn terras," zegt een buurtbewoner. "Als ik in de zomer op mijn terras wil zitten en hij heeft dan net een breekweek en ik net die ene week vakantie, wat dan? Ik vrees voor geluids- en stofhinder en ook voor de trillingen."

En er zijn ook de vrachtwagens die op en af rijden. "Dat zal hier een verkeersinfarct worden," klinkt het in de buurt.

De bewoners nemen het de gemeente kwalijk dat ze geen advies gaf aan de provincie die straks beslist over de omgevingsvergunning. De gemeente deed dat niet wegens de betrokkenheid, klinkt het, want het is zij die de zware industriegrond verkocht. "Volgens ons kreeg de gemeente hier heel wat geld voor," zegt Naomi Surgeloose van buurtcomité Klijtberg. "Dat is volgens ons de reden dat ze nu toch wel een oogje toe knijpen in het hele verhaal. Ze hadden er beter woonuitbreidingsgebied van gemaakt."

"Het is sinds 1977 ingekleurd als zware industriegron," licht burgemeester Gino Devogelaere toe. "Wij zullen dat niet veranderen. Die huizen zijn daar goedkoop verkocht geweest. Dat heeft een reden. Maar de buren mogen ook niet overdrijven. Dat zal geen bedrijf zijn dat enorm veel stof- en geluidsoverlast bezorgt. Het is enkel zijn eigen materiaal dat hij verwerkt."

De gemeente moet telkens ook de breekvergunning afleveren. Het bedrijf moet zich ook aan de milieuvoorschriften houden. "En dat zijn we ook van plan," zegt zaakvoerder Sander Sulmon (foto). "De studies lopen en de specialisten zijn er mee bezig. Ze bekijken de normen en het comfort van de buren. Ze kijken voor zo weinig mogelijk of zelfs geen hinder. Ik wil hier niet de boeman of de cowboy zijn, integendeel."

Tijdens het openbaar onderzoek diende het comité slechts een dertigtal bezwaarschriften in omdat het zich te laat bewust was van de situatie, zeggen ze.