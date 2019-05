Protest tegen dolfinarium op Grote Markt van Brugge

Het protest ging door in het centrum van Brugge. De vrijwilligers stonden er stil bij het dierenleed dat volgens hen gepaard gaat met dolfinaria. Ze hielden ook 23 kruisjes vast, één kruis voor iedere dolfijn die stierf in het dolfinarium. Daarna hielden de leden van Bite Back een optocht naar Boudewijn Seapark, waar ze actie voeren voor de toegangspoort. Dat doen ze trouwens iedere maand.

Empty The Tanks

Brugge was trouwens niet het enige decor van zo'n protestactie. Op meer dan 70 locaties in 24 landen vond er vandaag een manifestatie tegen het gevangenschap van zeezoogdieren plaats. Dit gebeurt telkens onder de noemer 'Empty The Tanks'.

Uitdoofscenario

Wereldwijd komt er steeds meer kritiek op het houden van dolfijnen in gevangenschap. Ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil op termijn Boudewijn Seapark zien verdwijnen. Dat zei hij eind maart in 'De zevende dag' op één: "Ik wil geen alibi geven om het houden van dolfijnen tot in de eeuwigheid te tolereren." Een uitdoofscenario, waarbij geen nieuwe dieren meer mogen gekweekt worden, vindt hij een goed idee.

Ook de Brugse schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (SP.A) is daar voorstander van. "Ik wil het dolfinarium graag zien evolueren naar een educatief centrum over de onderwaterwereld, zonder de circusacts", zegt hij. De CD&V-afdeling van de stad staat daar minder voor te springen: schepen Franky Demon en burgemeester Dirk De fauw zijn het idee niet genegen.

