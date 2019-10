Protest tegen heraanleg Leet Ieper

Aanleiding zijn de aangepaste plannen die het nieuwe stadsbestuur heeft voor de heraanleg van de Leet en omgeving, het centrale plein tussen Lakenhallen en Sint-Maartenskathedraal, de omgeving van de stadsschouwburg en het nabijgelegen Astridpark.

Aan de ingang van het Auriscentrum, waar de gemeenteraad plaatsvond, gaf de jongerenpartij aan elk gemeenteraadslid uit de meerderheid een verfborstel om met witte verf de nieuwe parkeerplaatsen te kunnen aanduiden. “Als het stadsbestuur dan toch zo graag extra parkeerplaatsen in het stadscentrum wil aanleggen, zullen ze de verfborstels zeker kunnen gebruiken”, aldus de jongerenpartij. Diverse gemeenteraadsleden weigerden die verfborstel in ontvangst te nemen. Voor burgemeester Emmily Talpe was er een pot witte verf, die zij wel in ontvangst nam.

"Niet meer parkeerplaatsen"

De grieven van JONGCD&V: Het vorige schepencollege (CD&V/N-VA) voorzag waterbakken, een forse vermindering van het aantal parkeerplaatsen en meer groen in dit centrale deel van de stad. De nieuwe plannen gaan in de richting van meer parkeerplaatsen en het vervangen van de waterbakken door waterfonteinen. De fonteinen vindt JONGCD&V Ieper een goed idee, maar de 57 bijkomende parkeerplaatsen helemaal niet. Tijdens vorige legislatuur was er hierrond een ruim inspraakbeleid: verschillende raden werden geconsulteerd, er was ruime inzage van de plannen mogelijk, er waren infovergaderingen… Dat wordt nu van tafel geveegd.

(lees verder onder de foto)

"Waarom geen inspraak?"

Tijdens de gemeenteraad interpelleerde CD&V-fractieleider Katrien Desomer hierover. Ze noemde de waterfonteinen een goed idee, maar had ook kritiek op het vermeerderen van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. En ze vroeg zich af waarom de hele inspraakprocedure van vorige legislatuur nu plots waardeloos blijkt: “De mening van enkele handelaars haalt het hier dus van de mening van het overgrote deel van de bevolking.” Ook Groen had gelijkaardige kritiek.

Burgemeester Emmily Talpe benadrukte dat er een heel aantal ‘verdampbare’ parkeerplaatsen worden gecreëerd, die op termijn kunnen verdwijnen. De nieuwe meerderheid wil de binnenstad bereikbaar houden met de wagen voor minder mobiele mensen (ouderen, rolstoelgebruikers) en wie vlug enkele boodschappen wil doen. Anderzijds wil het schepencollege ook het gebruik van alternatieven voor de wagen aanmoedigen: voetgangers, fietsers. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuw mobiliteitsplan, waarbij de circulatie in de binnenstad zal worden aangepakt. Volgende week (15 oktober) wordt het nieuwe plan voorgesteld aan de Ieperlingen tijdens een infomarkt. En daarna volgt een openbaar onderzoek, waarbij er bezwaren en bemerkingen kunnen worden ingediend.