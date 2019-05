Protest tegen hoogspanningslijn voor gemeenteraad

Ze verzetten zich tegen de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn langs de E403 onder andere in Zedelgem, het project Ventilus. De hoogspanningslijn moet de elektriciteit van de windmolenparken op zee naar het binnenland brengen via Izegem en Avelgem.

Overal in onze provincie komt het protest op gang, want bewoners zijn ongerust over het effect op de gezondheid. De actievoerders overhandigden een petitie aan de burgemeester bij de aanvang van de gemeenteraad. Vanuit de gemeente blijft het voorlopig oorverdovend stil, vinden de bewoners. Annick Vermeulen, burgemeester Zedelgem: "We zitten niet stil. We hebben al experts aangesteld om ons te begeleiden, want het is een belangrijk dossier voor onze burgers. Ik durf wel zeggen dat we er achter staan, achter onze bevolking."

De gemeente heeft tot 27 juni tijd om een advies te geven aan de Vlaamse regering.

