Protest tegen nieuwe ringweg in Anzegem houdt aan

Het heeft daarvoor een open brief geschreven naar de burgemeester. Bruno Vermeire: “Op een infovergadering zal uitleg gegeven worden over het tracé, dat nu al voor de derde keer gewijzigd is. Maar die wijziging zal niets uithalen, de impact op de aanpalende straten zal blijven. Wat een verkeerde inschatting van het gemeentebestuur!”

Ook het comité wil dat de gevaarlijke situatie in de Kerkstraat en de Stationstraat aangepakt wordt, maar dan door de bestaande infrastructuur aan te passen. Een nieuwe ringweg zal volgens het comité alleen maar leiden tot nog meer gevaarlijke situaties, geluidsoverlast.

