Protest tegen plannen Jumbo in Roeselare

De Nederlandse supermarktketen Jumbo wil er alvast een vestiging openen, de eerste in West-Vlaanderen. Maar dan zien enkele bewoners van de achtergelegen wijk niet zitten. Ze vrezen een oververzadiging van de Diksmuidsesteenweg, en zijn ook bang voor toenemend sluipverkeer door hun straten.

Poort Schiervelde

Poort Schiervelde. Onder die naam wil een projectontwikkelaar een winkelcomplex bouwen langs de Diksmuidsesteenweg in Roeselare. De oude kantoorgebouwen van drukkerij Crea, die verhuisd is naar Hooglede, zouden tegen de vlakte gaan, in de plaats komt een nieuw complex van 3000 vierkante meter. Twee derde daarvan zou worden ingenomen door de Nederlandse voedingssupermarkt Jumbo, het kleinere deel door een andere winkel.

Zoals bekend wil Jumbo ook ons land veroveren, met vorig jaar al openingen in Lanaken, Pelt en Rijkevorsel. Roeselare zou de eerste winkel in West-Vlaanderen worden, al is eerder ook al personeel gezocht voor vestigingen in de regio Brugge-Oostende. Volgens het actiecomité leefbaar Schiervelde telt Roeselare al supermarkten genoeg, het maakt werk van een bezwaarschrift.

Openbaar onderzoek tot 6 februari

Bij het winkelcomplex zou een parking komen voor ruim 200 auto’s. De belevering zou gebeuren via de achterkant, langs de Schierveldestraat.

Het openbaar onderzoek tot en met 6 februari, tot zolang kunnen inwoners van Roeselare bezwaar indienen. Daarna heeft de stad nog één maand de tijd om een positief of negatief advies uit te brengen.