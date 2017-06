Protest tegen ronselende horecazaken

Volgens NV-A zijn er twee horecazaken die de voorbije weken mensen aanklampen, hoewel dat door een politieverordening verboden is. De boetes variëren tussen de 130 en 200 euro.

“De handelaars zijn het beu en het stadsbestuur moet ingrijpen”, zegt raadslid Geert Van Tieghem. “In 2016 werden in totaal slechts 2 boetes opgelegd in dossiers. Vanwege de ernst van de problematiek, de overlast die het voor betrokkenen met zich meebrengt, de hardnekkigheid ervan en het feit dat de vaststellingen slechts het topje van de ijsberg zijn, roepen we het stadsbestuur op om actie en dringend streng op te treden tegen dergelijke inbreuken.”

Van Tieghem heeft zijn klacht overgemaakt aan burgemeester Landuyt. Acht horecazaken nemen intussen juridische stappen tegen de twee etablissementen die klanten ronselen op de Brugse markt.