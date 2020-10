Protest tegen scholencomplex op Patrijzenhoek in Zedelgem

Op de Patrijzenhoek in Zedelgem plant de gemeente de bouw van een nieuw scholencomplex en een woonproject van honderd huizen met hoogbouw. Maar er rijst protest.

De buurtbewoners vragen het gemeentebestuur om af te zien van de plannen. Ze hebben vragen bij de mobiliteit en begrijpen niet dat dit grote project in een open, groene zone komt. Ook de communicatie kan beter, vindt het actiecomité. Géry Cappon, Actiegroep 'Site Patrijzenhoek': "De hele site staat omschreven als categorie drie. Wat betekent dat ze laatst aan te snijden is. En men begint hier onmiddellijk, waar het voorzien was voor de lange termijn."

De woonbehoefte is er eigenlijk niet, zeggen de buren, die meer dan 300 handtekeningen verzamelden. De bouw van de school was bovendien op een andere locatie ingepland. Christine Boussery, Actiegroep 'Site Patrijzenhoek: "Ik vrees vooral voor de mobiliteit. Dat zal echt een groot probleem zijn. Er zijn daar geen fietspaden. Er is daar niets." (lees verder onder de foto)

Net achter de grond ligt ook de Vloedhemveldzate, die belangrijk is voor fiets- en wandeltoerisme. Dit past niet in de betonstop en het zuinig omspringen met open ruimte, zegt de buurt.