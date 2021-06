De initiatiefnemers noemen het gebouw een uitzonderlijk voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in Vlaanderen. Het huidig station is van de jaren '50, nadat het vorige station door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog beschadigd was geraakt. Maar de NMBS wil het slopen en alle stationsfuncties ondergronds brengen, naast een fietsenstalling en de fietssnelweg die er komt. Het zijn voorlopig maar plannen, want een bouwvergunning is er nog niet.