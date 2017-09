Protest tegen stormvloedkering

Het Actiecomité Nieuwpoort Havengeul waarschuwt voor de negatieve gevolgen van een stormvloedkering in de Nieuwpoortse haven.

Zo’n constructie moet de stad beschermen en het hinterland beschermen bij hoge waterstanden. Het gaat om een project van 50 miljoen euro. Maar het plan dat nu op tafel ligt is volgens het actiecomité weggesmeten geld. Door de versmalling zal volgens het comité de stroomsterkte toenemen, wat onveilig is, en zal ook de verzanding toenemen. Bovendien zullen door die versmalling minder boten tegelijk kunnen in – en uitvaren.

Pieter Van Puymbroeck: "Als het concept wordt uitgevoerd zoals het nu op tafel ligt, zullen de gevolgen niet uitblijven. Diegenen die ons dit concept opgedrongen hebben zullen verantwoordelijk blijven voor de eventuele negatieve gevolgen. De kans op aanvaringen en ongevallen zijn er nu al op drukke dagen en sterke stromingen, na de bouw van de stormvloedkering zal die kans nog toenemen."