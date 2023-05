Protest tegen uitblijven extra ruimte voor kunstonderwijs in Brugge

Een leerkracht van de Kunsthumaniora in Brugge, slaat twee dagen zijn tenten op op De Burg. Hij heeft er geslapen in een omgebouwde bestelwagen.

Met de surrealistische opstelling wil de leerkracht protesteren tegen het uitblijven van extra ruimte voor het kunstonderwijs in Brugge. Tussen de buien door geeft hij aan enkele leerlingen les over het surrealisme. De hoofdvestiging van de kunsthumanioraschool in de Katelijnestraat telt meer dan 600 voltijdse leerlingen en barst uit haar voegen.