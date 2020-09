Protest tegen uitbreiding BSV/Devamix voor provincieraad

Buurtbewoners van het grondverwerkingsbedrijf BSV/Devamix hebben voor de provincieraad geprotesteerd tegen een uitbreiding van het bedrijf. De firma uit Harelbeke wil grond of puin dat verontreinigd is met asbest zuiveren, maar dat zien de omwonenden niet zitten.

De stad Harelbeke gaf al een negatief advies. Volgende maand moet de provincie beslissen.



Jaap Desimpelaere - Actiecomité Geen asbest in ons nest!: "Deze keer gaat het over 500 ton asbest dat gestockeerd wordt, maar ook over 10.000 ton met asbest dat verwerkt wordt. Dat is wel degelijk iets helemaal anders. Het gaat ook gepaard met een zeef- en breekinstallatie waarbij enorm veel stof vrijkomt. Ze willen dit doen in open lucht omdat dan veiliger zou zijn dan binnen. Echt belachelijk."

In geen tijd waren er 100 bezwaren tegen het project. Harelbeke besliste dan ook om negatief advies te geven. Asbest verwerken moet in een gecontroleerde omgeving gebeuren, zegt de stad. Tijs Naert Milieuschepen Harelbeke: "Enerzijds is het zo dat wij geen vertrouwen hebben dat het zo zal gebeuren. Anderzijds, en dan spreek ik meer als papa, denk ik dat het asbestverwerking zo dicht bij een woonzone, waar veel gezinnen wonen, niet hoort. Dat zou verder moeten en onder gecontroleerde omstandigheden."

Volgens de actievoerders is er nu al veel overlast door stof. Op 22 oktober buigt de provincie zich over het dossier. In de aanloop is er op 18 oktober opnieuw een protestactie in de wijk Keizershoek.

Bekijk ook: