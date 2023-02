Protestactie tegen sluiting zwembad Tielt

Een vijftigtal mensen protesteren in Tielt tegen de definitieve sluiting van het stedelijk zwembad. Kristof Van De Keere, lid van het Inofec Triatlon Team Tielt, schrijft een open brief waarin hij zijn ongenoegen uit.

Op 31 januari liet het stadsbestuur van Tielt weten dat het stedelijk zwembad definitief dicht blijft, heel wat bewoners zijn het niet eens met die beslissing. Een vijftigtal mensen protesteerden deze ochtend bij het zwembad om hun ongenoegen te uiten.

Open brief

Kristof Van De Keere, lid van het Inofec Triatlon Team Tielt, schreef een open brief waarin hij zijn ontevredenheid laat merken. "Blijkbaar stond het zwembad al gedurende twee jaar onder monitoring vanwege de slechte staat. Niemand van de aanwezigen was hier van op de hoogte. In mei werd ons zelfs door de schepen van sport meegedeeld dat de kuip van het zwembad nog in goede staat was, en dat we gerust nog een aantal jaar verder konden", aldus Kristof.

Hij stelt zich ook heel wat vragen bij de toekomstplannen van het stadsbestuur: "En wat met het maatschappelijk belang om élk kind in deze regio de kans te geven te leren zwemmen? Waar moeten de scholen naartoe? De zwemclub met hun jeugdwerking?"

