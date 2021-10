Protestactie voor gemeenteraad van Lendelede

Ze protesteerden er tegen wat zij het gebrek aan transparantie in het beleid noemen, vooral rond financiën.

N-VA vraagt ook om de gemeenteraad live te streamen of op te nemen, zodat de inwoners weten wat er in hun gemeente omgaat. Volgens Vlaams Belang is het noodzakelijk dat alle inwoners de gemeenteraad kunnen volgen en meer inspraak krijgen. De gemeente is niet transparant over de vele ondoordachte uitgaven, zegt de oppositiepartij.

Maar het gemeentebestuur vindt een livestream te duur. De gemeenteraad is openbaar en iedereen is welkom, reageert de burgemeester.