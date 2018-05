Protestmars tegen geweld in Gazastrook

In Kortrijk hebben enkele tientallen mensen deelgenomen aan een vreedzame protestmars tegen het geweld in de Gazastrook aan de grens met Israël.

Daar richtten Israëlische scherpschutters recent een bloedbad aan waarbij zo’n 60 doden vielen, onder wie ook kinderen en meer dan 2.000 gewonden.

De betogers verzamelden vanmiddag aan de Sint-Janskerk in Kortrijk en van daar ging het dan richting Grote Markt. De protestactie tegen het extreme geweld in Gaza was een initiatief van Groen en de vereniging People Help People.

De actievoerders willen dat België Israël economisch en diplomatiek bestraft voor het doden en verwonden van Palestijnse burgers die ongewapend betoogden tegen de verhuizing van de Amerikaanse Ambassade naar Jeruzalem.