'Luk moet blijven'. Dat is de duidelijke boodschap die de medestanders van Luk verspreiden. Ze vertrokken zaterdagmiddag, per auto, motor, tractor of te voet vanuit Ruddervoorde richting kerk in Zwevezele.

Priester Luk Brutin werd uit zijn ambt gezet omdat hij volgens het bisdom te controversieel was. Maar gelovigen uit zijn parochies zijn verontwaardigd want ze vinden dat hij er veel goeds heeft gedaan.

