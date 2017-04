Provinciaal en gemeentelijk rampenplan opgeheven

Provinciegouverneur Decaluwé heeft net voor de middag het provinciaal algemeen nood- en interventieplan naar aanleiding van het salpeterzuurlek in Zevekote opgeheven. De situatie is onder controle.

De gemeente Gistel schakelde terug naar de gemeentelijke fase van het nood- en interventieplan. Maar ook dat plan werd opgeheven, om 16 uur. De situatie is onder controle, enkel op de site met de tank werden nog sporen van salpeterzuur gemeten; 0,6 parts per million (ppm). De waarden in de omliggende zones waren volledig negatief.

Nadat de inwoners van Sint-Pieters-Kapelle naar huis mochten, onder begeleiding van de brandweer, mogen nu ook de bewoners van Zevekote (Gistel) naar hun woning terugkeren. De brandweer staat klaar om de getroffen bewoners naar huis te begeleiden. Na de vrijgave van een woning wordt gevraagd om die voldoende te ventileren.

Oorzaak van lek nog niet bekend

Het is voorlopig onduidelijk wat de oorzaak is van het lek. Het bewuste lek is vrijdag rond 17.30 uur ontstaan bij een mestverwerkingsbedrijf in de Bazelaar. Door het lek in een tank kwam een aanzienlijke hoeveelheid salpeterzuur vrij. De tank van 26.000 liter was immers voor 60 procent gevuld met salpeterzuur. De situatie was pas na enkele uren onder controle. Het leegpompen van de tank is nog steeds niet afgerond. Tijdens de werkzaamheden raakten ook al drie pompen beschadigd door het zuur.

De tank in kwestie was acht dagen geleden gekeurd en was pas voor de eerste keer gevuld. In die omstandigheden is het onduidelijk wat het lek heeft veroorzaakt. Als alles is weggepompt, zal verder technisch onderzoek daarover uitsluitsel moeten geven.