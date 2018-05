Het provinciaal kampioenschap bij de LWU, een nevenbond in de wielerwereld, in Handzame kon rekenen op mooi weer.

In de wielerwereld wordt soms wat smalend gereageerd over de LWU-wedstrijden, maar dat blijkt niet volledig terecht. De koersen zijn minder lang, maar toch wordt er ook snel gereden. Zo vormen ze een ideaal instapcircuit in de koerswereld of een gezonde manier van competitie voor gedreven fietsers. De onderverdeling in categorieën zorgt ook dat iedereen zijn plek vindt.