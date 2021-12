Provincie bevestigt vergunning voor moskee in Kortrijk

De Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk diende eind 2020 een aanvraag in voor de realisatie van een religieus en cultureel centrum langs de Brugsesteenweg in Kortrijk, op de plaats van de vroegere Bio-Planet.

In juni van dit jaar verleende de stad Kortrijk een omgevingsvergunning, maar daartegen werd beroep aangetekend door buurtbewoners en Vlaams Belang. Volgens hen hoort de moskee niet thuis in een woonwijk omdat ze te groot is. Ze vrezen ook een toename van de mobiliteit en een bijkomende parkeerdruk voor de omgeving.

De deputatie volgt die argumentatie niet en zegt dat een dergelijke moskee wel degelijk inpasbaar is langs de Brugsesteenweg. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, klinkt het, en mocht het wat drukker zijn, kan ook de parking van het jeugdcomplex van KV Kortrijk gebruikt worden. Door de centrale ligging is de locatie goed bereikbaar met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Indien nodig moeten stewards het verkeer mee in goeie banen leiden. Er mogen ook geen buitenterrassen komen.

Lees ook: