Provincie bundelt wandelroutes: "Nu is 'buiten' belangrijk"

Provinciebedrijf Westtoer bundelt alle wandelideeën in de 64 West-Vlaamse gemeenten . "In deze tijden krijgt het woord 'buiten' een extra dimensie," klinkt het.

Westtoer heeft op haar website extra wandelroutes en netwerken geplaatst, en tis voor inwoners. Nu we weer zoveel mogelijk thuis moeten blijven, of toch minstens in de buurt, kan dit een goed idee zijn, vindt Westtoer.

"Hou je aan regels"

In onze provincie zijn er 56 lusvormige wandelroutes, 12 wandelnetwerken en 24 erfgoedwandelroutes, samen goed voor bijna 2200 kilometer wandelwegen.

"we vragen wel aan wandelaars om rekening te houden met de maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis," klinkt het bij Westtoer.