Provincie deelt "Oe ist?"-pakketten uit op ontmoetingsplaatsen

De drievoudige moord in Moere en een vader die met zijn twee kinderen uit het leven stapt in Ingooigem.. West-Vlaanderen werd de afgelopen dagen en weken opgeschrikt door enkele zware wanhoopsdaden.

Zelfdoding blijft een belangrijk thema voor de provincie. De "Oe ist?"-campagne moet West-Vlamingen aanzetten om meer met elkaar te praten over hun gevoelens. In Oostende is een nu een speciaal pakket voorgesteld om de mensen te helpen bij dat praten. Zo'n "Oe ist?"-pakket bestaat uit een dobbelsteen, bierviltjes en placemats waarop vragen staan die helpen om over problemen te praten. Ze worden uitgedeeld in 200 cafés, jeugdhuizen, rusthuizen en andere ontmoetingsplaatsen.

Scholen

Daarnaast trekt de campagne vanaf september ook naar de scholen. Daar worden workshops gegeven, o.a. over de gevaren van de sociale media. “Wij willen er op wijzen dat al die sociale media wel goed zijn, maar als je het moeilijk hebt, zal Facebook nooit praten vervangen", zegt gedeputeerde voor welzijn Myriam Vanlerberghe. "Praten face-to-face, mensen zien, dat is bijzonder belangrijk als je het moeilijk hebt.” Wie met vragen zit over zelfdoding kan ook altijd terecht bij de Zelfmoordlijn, op het nummer 1813.