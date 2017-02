Provincie heeft 7 miljoen veil voor Provinciaal Hof

De provincie wil het Provinciaal Hof in Brugge van de federale overheid kopen voor 7 miljoen euro.

De bedoeling is dat het gebouw opnieuw kan uitgroeien tot een belangrijke ontmoetingsplaats. Bezoekers zullen er kunnen ontdekken wat West-Vlaanderen als regio te bieden heeft. De provincie richt zich daarbij in eerste instantie op de West-Vlamingen, maar ook toeristen uit binnen- en buitenland.

Naast toeristisch-recreatieve informatie, zullen bezoekers ook informatie krijgen over de andere provinciale beleidsthema’s en blikvangers. Uiteraard zullen er ook congressen en vergaderingen plaatsvinden. Aan het gebouw zullen zeker instandhoudings- en aanpassingswerken nodig zijn. Daarvoor is er op het meerjarenplan van de provincie ruim 2,8 miljoen euro voorzien.

Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht om alle personeel te centraliseren in provinciehuis Boeverbos. Als dat haalbaar is, wil de provincie provinciehuis Abdijbeke in Brugge verkopen.