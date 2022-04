Samen met West-Vlaamse OCMW's helpen ze hen werkervaring op te doen. Zo kan de Iraanse Tahereh, met hulp van het OCMW in Izegem, een jaar lang bij de provinciale Groendienst aan de slag.

"Het is zo dat werk een belangrijke hefboom is voor mensen om hun plaats te vinden in de maatschappij ook om financieel voldoende sterk te staan. En als provinciebestuur willen we daar ons steentje toe bijdragen", klinkt het bij Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Personeel.