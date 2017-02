Provincie investeert recordbedrag in toerisme

Alle projecten situeren zich in de categorieen ‘infrastructuur’ en ‘evenementen’. Het gaat om 13 attracties, 2 onthaaldiensten, 11 recreatieve projecten, 13 kampeerautoterreinen en 4 innovatieve evenementen.

Zo komt er onder meer een project rond virtual reality in het Abdijmuseum in Koksijde. Ook private belevingscentra zoals het wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter en de biokaasboerderij Het Dischof in Diksmuide krijgen voor het eerst subsidies. Verder ondersteunt de deputatie een nieuw toeristisch infopunt in Blankenberge en de herinrichting van het toerismekantoor in Heist.

Wat recreatieve projecten betreft is de permanente fietsbrug over de Leie tussen Desselgem en Ooigem een blikvanger. Net als de zachte ring in Anzegem, de recreatieve inrichting van de Stationsput in Eernegem en Les Planches d’hiver, een innoverende wandelpromenade op het strand van Oostende.

Kampeerautotoerisme

Er gaat ook veel aandacht uit naar plaatsen voor kampeerwagens. Aan de kust komen er zo tegen 2019 ca. 200 plaatsen bij in 5 private ondernemingen. In de Westhoek, het Brugse Ommeland en de Leiestreek nemen de gemeentebesturen initiatief en komen er ca. 90 plaatsen bij.

Evenementen

Toerisme Oostende vzw ontvangt een subsidie voor het nieuw winterevenement in het Leopoldpark, Folkfestival Dranouter vzw voor Off-Dranouter, Heuvelland voor het internationaal herdenkingsprogramma voor 100 jaar Mijnenslag en Damme voor Damme Beach.

Voor de categorie ‘logies van de toekomst’ kunnen nog subsidies aangevraagd worden tot en met vrijdag 30 juni. Zowel hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en campings als nieuwe experimentele logiesvormen kunnen een aanvraag indienen.