Provincie keurt sloop oud zwembad Oostende goed

Personen of instanties die toch nog bezwaren hebben, hebben nu wel nog 60 dagen de tijd om naar de raad voor vergunningsbetwistingen te stappen.

Actiegroep Dement in Oostende was destijds in beroep gegaan tegen de gemeentelijke sloopvergunning voor het voormalig stedelijk zwembad. De vzw staat bekend om zijn strijd voor het erfgoed in Oostende, en ziet in het oude zwembad "de architectuurkwaliteit van de hal en de potentiële functionaliteit ervan als een zeer beschermingswaardig gegeven." Ze willen dus voorkomen dat het gebouw onder de sloophamer gaat, en hopen op een herbestemming van het gebouw.

Net als de stad Oostende volgt de deputatie die visie niet en stelt dat het gebouw dermate aangetast is dat behoud niet langer haalbaar is. Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Sabien Lahaye-Battheu: "De sloop van het zwembad zal daarnaast ook het zicht op de beschermde monumenten, de Koninklijke Gaanderijen en het Thermae Palace, herstellen en biedt de opportuniteit om een royaal park te realiseren als eindpunt van de Koninginnelaan op een cruciale plek langsheen het kustlint. Door de sloop wordt teruggekeerd naar de historische toestand waarbij vanuit de Koningin Astridlaan een open zicht is op de Gaanderijen"

"Zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke architecturale kwaliteiten van het stedelijk zwembad, ontworpen door Paul Felix en Jan Tanghe in zijn typische brutalistische bouwstijl, zal de sloop van dit gebouw terug ruimte geven aan de monumenten die deze plek verheffen tot één van de meest markante plaatsen in Oostende. De sloop verhoogt zo de erfgoedwaarde van de totale omgeving. Het is ook de ambitie van de stad om op deze plaats een kwalitatief park in te richten."

Lees ook: