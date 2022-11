Provincie legt nieuwe accenten in meerjarenplan

Veel centen gaan naar waterbeheersingswerken, fietsinfrastructuur en landbouw.

De provincie investeert volgend jaar fors in de het land-en tuinbouwcentrum Inagro in Beitem bij Roeselare. Het gaat om zo’n 10 miljoen euro.

Land- en tuinbouw

Eerste gedeputeerde Bart Naeyaert: "We gaan daar een bioloods oprichten om biologisch landbouwonderzoek te ondersteunen. En voor groenten in open lucht gaan we een belangrijke investering doen om er een proefveldatelier te maken."

Waterbeheersing

Traditiegetrouw geeft de provincie ook veel centen voor waterbeheersingswerken, zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden in combinatie met spaarbekkens.

"Bijvoorbeeld in Roeselare aan de Collievijverbeek is er zo'n project. Maar er is ook een groot project in de Ledegemse Meerssen. Daar voorzien we bijkomende ruimte voor water. We gaan dat daar combineren met recreatieve en natuurfuncties."

Onderwijs

De provincie investeert ook in onderwijs. Blikvanger is zeker een nieuwbouw aan het PTI in Kortrijk. Bedrijven zullen er terecht kunnen voor advies over duurzame technologische innovatie.

"House of Manufacturing. Dat zal onderzoeksinstellingen, bedrijven en ondernemers samen brengen. We willen kansen bieden, in een streek waar industrie superbelangrijk is, bijkomende kansen, en opleidingen voor ondernemers aanbieden."

Toerisme en natuur

Toerisme, natuur en fietsinfrastructuur nemen ook een grote hap uit het budget van de provincie. In de Gavers in Harelbeke wordt 20 hectare nieuw aangekochte grond ingericht en de provincie legt ook voor 33 km aan nieuwe fietspaden aan.

De provincieraad moet het aangepaste meerjarenplan begin december nog goedkeuren.