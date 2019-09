Provincie liep subsidies mis door personeelswissels

De provincie West-Vlaanderen is belangrijke subsidies voor restauratie- en onderhoudswerken mislopen door interne personeelswissels. Dat blijkt uit intern onderzoek.

Kort voor de zomer bleek bij het Rekenhof dat de provincie West-Vlaanderen subsidies was mislopen, geld dat zou moeten gaan naar belangrijke restauratiewerken, zoal van het Groot-Seminarie, het Bisschopshuis en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Alles samen goed voor 1,1 miljoen euro. De aanvragen werden ingediend in de periode 2008-2009, maar de pv's van de oplevering van de werken zijn niet binnen de termijn opgediend.

Intern onderzoek

De provinciegriffier heeft de zaak nu onderzocht, onder meer naar de interne werking bij de betrokken diensten rond het aanvragen van subsidies voor erfgoedgerelateerde dossiers. Dar zijn de voorbije tijd veel personeelswissels gebeurd. Alle diensthoofden zijn nu aangemaand om zelf nog controles uit te voeren op lopende subsidieaanvragen.

Sinds een paar jaar stuurt de Vlaams dienst Onroerend Erfgoed, als bijkomende controle, ook herinneringsberichten betreffende openstaande dossiers. Daardoor verkleint de kans dat er in de toekomst nog subsidies worden mislopen.

Lees ook: