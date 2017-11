Dat kan via website www.samengaanwegroener.be, via de gratis infolijn (0800 76 101) of via een loket. Met deze zevende groepsaankoop wil West-Vlaanderen haar inwoners en ondernemingen de kans bieden om te besparen op de energierekening. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een openbare veiling kan een betere prijs worden bedongen. Ook de overstap wordt volledig geregeld.

Inschrijven kan tot en met woensdag 7 februari 2018.