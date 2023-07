Provincie, Oudenburg en Alveringem in gebreke gesteld voor illegale vergunningen

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade richten zich op de West-Vlaamse gemeenten Oudenburg, Alveringem en de Provincie West-Vlaanderen, voor het onterecht toekennen van een vergunning voor veeteeltbedrijven. Volgens de milieuorganisaties waren de vergunningen van de betrokken veeteeltbedrijven al een paar jaar verlopen. Nu gewoon een nieuwe vergunning krijgen, is onterecht, zeggen ze. Dries Verhaeghe, Milieuorganisatie Dryade: "Wij hebben in West-Vlaanderen vastgesteld dat er vergunningen verleend zijn voor veeteeltbedrijven die niet verleend hadden mogen worden. Die een inbreuk zijn op ons Natuurdecreet. En dat is omdat die vergunningen vervallen waren en dan toch opnieuw verleend zijn door de gemeenten en de provincie. Met de huidige stikstofregels wordt gezegd dat nieuwe bedrijven niet vergund kunnen worden, dus dat had niet mogen gebeuren."

Gerard Liefooghe, burgemeester van Alveringem, ontkent dat zijn gemeente iets verkeerds heeft gedaan. "Het gaat over een bestaand bedrijf dat al sinds jaar en dag aan veeteelt doet. Dus wij hebben dat bedrijf een vergunning afgeleverd, omdat inderdaad de vergunning vervallen was gedurende een paar maanden. Juist om de reden dat de veehouder een afwachtende houding had aangenomen in het kader van de nieuwe wetgeving die er zou aankomen, maar die kwam er maar niet. Er was wel een periode dat er geen vergunning was, maar daarom mogen we niet spreken over illegale uitbating. Dan moet je spreken over een actief bedrijf dat continu aan veehouderij doet en eventjes een paar maanden zonder vergunning zit. Dat is heel iets helemaal anders dan illegaliteit. Het is een correct bedrijf dat alle regels correct volgt."

Alleen ingebrekestelling, volgende keer verdere juridische stappen

Het Agentschap Natuur en Bos zou in twee gevallen wel een negatief advies hebben uitgesproken. De vergunningen van deze bedrijven zijn nu toegewezen, daar leggen de milieuorganisaties zich bij neer. Dries Verhaeghe, Milieuorganisatie Dryade: "Nu hebben wij een ingebrekestelling verstuurd. En we hebben gezegd: 'Kijk dat is in het verleden gebeurd, die vergunningen zijn uitgereikt, illegaal.' En we waarschuwen daarmee de provincie en de gemeenten en ook de gouverneur, en de burgemeesters en de gedeputeerden en de schepenen. In de toekomst gaan we dat niet meer laten passeren en gaan we actie ondernemen en juridische stappen ondernemen om daartegen op te treden."